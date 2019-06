Beyond Due Anime: demo gratuita del gioco ora disponibile su PC

Nel corso del marzo di quest'anno, Quantic Dream aveva annunciato l'esordio di Detroit Become Human ed Heavy Rain su PC. A questi due titoli si affiancava inoltre Beyond: Due Anime.

L'utenza veniva così informata che tutte e tre le produzioni della software house, che prima dell'annuncio rappresentavano delle esclusive Playstation 4, sarebbero approdate su di un'ulteriore piattaforma, in esclusiva su Epic Games Store. Ed è proprio il portale a rendere ora disponibile una demo gratuita di Beyond: Due Anime, che consentirà ai videogiocatori PC di avere un primo assaggio del gioco. Nel dettaglio, gli utenti avranno a disposizione "circa un'ora di gioco", durante la quale vestiranno i panni della protagonista Jodie Holmes. Tra le caratteristiche della demo, Epic Games riporta inoltre "Un'incredibile risoluzione grafica in 4K, 60 FPS e compatibilità widescreen a 21:9". Per farvi un'idea delle atmosfere che vi attendono all'interno dell'opera di Quantic Dream, segnaliamo che in apertura a questa news è disponibile un trailer dedicato alla versione PC di Beyond Due Anime: vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la ricca recensione di Beyond Due Anime realizzata dal nostro Francesco Fossetti, grazie alla quale scoprire ogni dettaglio sulla creazione di David Cage.