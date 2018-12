Beyond Good and Evil 2:Demo Gameplay e aggiornamenti durante l'ultimo Space Monkey Report!

Come anticipato da Ubisoft, in data 10 dicembre è stato trasmesso il quarto Space Monkeys Report, il periodico livestream di aggiornamento sullo stato dei lavori su Beyond Good and Evil 2.

L'appuntamento odierno ha avuto una durata di circa un'ora. Durante la trasmissione, sono stati evidenziati alcuni interessanti elementi che andranno a caratterizzare la versione finale di Beyond Good and Evil 2. Tra questi troviamo l'ampia varietà di opzioni di personalizzazione di cui i videogiocatori potranno usufruire per la creazione del proprio alter-ego videoludico.

Nel corso dell'appuntamento è stata inoltre mostrata una demo gameplay di Beyond Good and Evil 2. Quest'ultima risale in realtà all'E3 2018, durante la quale era stata mostrata a porte chiuse, ma è stata successivamente aggiornata con numerosi contributi inviati direttamente dalla Community di Beyond Good and Evil tramite la partnership avviata con Hit Record, e mostrata oggi per la prima volta al grande pubblico. Il gameplay è comunque definito come "work in progress" e da intendersi perciò come provvisorio.

Vi segnaliamo che potete visionare integralmente la demo gameplay mostrata durante lo streaming di Ubisoft in apertura a questa news, il video ha una durata di circa venticinque minuti. Per chi invece è interessato a visionare l'intero Space Monkeys Report 4, lo può trovare in calce a questa news. La durata complessiva dell'appuntamento è di circa un'ora.