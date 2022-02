Beyond Good and Evil 2 è troppo ambizioso? Le ultime sull'open universe di Ubisoft

Stando a un report del sempre affidabile Bloomberg, il vasto Beyond Good and Evil 2 sarebbe ancora in fase di pre-produzione, nonostante i numerosi anni trascorsi dal suo annuncio. L'Open Universe di Ubisoft è troppo ambizioso?

Nel condividere le ultime anticipazioni su Assassin's Creed Rift, il giornalista Jason Schreier ha infatti discusso dei problemi attraversati da Beyond Good and Evil 2 e, in special modo, dei ritardi accumulati da Ubisoft nella realizzazione di questo sconfinato Open Universe.

A detta delle gole profonde interpellate dal giornalista di Bloomberg, la nuova avventura sci-fi di Jade è destinata a rimanere confinata ancora a lungo nel girone dantesco dei vaporware. Le indicazioni sui problemi di sviluppo di Beyond Good & Evil 2, afferma Schreier, proverrebbero direttamente da "persone che stanno lavorando al gioco".

Le indiscrezioni raccolte da Bloomberg News vanno nella medesima direzione indicata nei mesi scorsi dal noto leaker Tom Henderson, in cui si precisa che Beyond Good & Evil uscirà non prima del 2024 in funzione, appunto, dei ritardi accumulati nello sviluppo per divergenze creative e l'assenza di una visione comune sulle direttive da seguire per finalizzare la trama, l'esperienza di gioco e i contenuti.