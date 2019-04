Beyond Good and Evil 2: le astronavi potranno essere personalizzate

L'ambiziosa space opera Beyond Good and Evil 2 è attualmente in corso di realizzazione presso gli studi di Ubisoft: nuovi interessanti dettagli giungono ora dal team di sviluppo.

Tramite la pubblicazione di un breve "Space Monkey Update", sono infatti state fornite alcune informazioni sulle astronavi da combattimento di cui i giocatori si ritroveranno alla guida all'interno del gioco. Queste ultime sono le protagoniste indiscusse di un nuovo video pubblicato dalla software house francese, che ci conferma che le navi spaziali potranno essere liberamente personalizzate dagli utenti. Nel breve trailer si susseguono diversi esempi di applicazione della feature, che mostrano navi spaziali più o meno eccentriche: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news! Cosa ve ne pare?



Ubisoft specifica che quanto mostrato al suo interno rappresenta una versione di testing del sistema di modellazione delle astronavi, dunque soggetta a possibili variazioni, nell'ambito di un in-game footage che si presenta come ancora in fase pre-alpha ed in corso di sviluppo. Ad oggi, l'ambizioso progetto è ancora avvolto da una fitta nebbia di mistero. Nel corso degli ultimi aggiornamenti, il team ha condiviso alcuni interessanti retroscena sulla tecnologia nel mondo di Beyond Good and Evil 2, ma, ad oggi, mancano ancora informazioni precise in merito a finestra di lancio e piattaforma di pubblicazione. Per approfondire la conoscenza col titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nostra anteprima di Beyond Good and Evil 2, a firma di Giuseppe Arace.