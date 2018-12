Beyond Good and Evil 2: tra pochi Giorni il Livestream con Nuovo Gameplay

Durante l'ultimo Livestream di Beyond Good and Evil 2, Ubisoft aveva promesso che, in occasione del prossimo appuntamento, sarebbe stata mostrata una nuova Demo Gameplay.

La data fissata per la sua messa in onda era il 10 Dicembre e, con l'avvicinarsi della live la Software House ha reso noto l'orario di trasmissione, confermando la presenza di nuovo gameplay. Infatti, sul sito ufficiale di Beyond Good and Evil 2 possiamo leggere: "Ciao Space Monkeys! Come promesso torneremo live con un nuovo Space Monkey Report Live Stream il 10 Dicembre alle ore 6 PM CEST/12:00 EST. Saremo live su Twitch, Youtube e Facebook. Siamo entusiasti di mostrare del gameplay pre-alpha, quindi accertatevi di collegarvi per questo Report! Non vorrete perdervelo!".



L'orario indicato nel breve messaggio corrisponde, in Italia, alle ore 18:00 di lunedì 10 dicembre. Che sia l'occasione per vedere qualche interessante dettaglio del nuovo ambizioso progetto di Michael Ancel? Questa nuova live rappresenta il quarto episodio di Space Monkey Report, periodico appuntamento streaming in cui gli sviluppatori di casa Ubisoft aggiornano gli utenti sullo stato dei lavori e sui progressi di Beyond Good and Evil 2. Cosa ne pensate, cercherete di seguirlo in diretta? Vi ricordiamo che, purtroppo, ad oggi non è ancora stata annunciata nè una finestra di lancio nè una data precisa di uscita del gioco.