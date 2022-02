Beyond Good and Evil 2 è ancora in pre-produzione: Jason Schreier sui problemi di sviluppo

Le anticipazioni di Bloomberg su Assassin's Creed Rift danno modo al giornalista Jason Schreier di condividere delle riflessioni, di certo poco lusinghiere, sull'attuale stato di sviluppo di Beyond Good & Evil 2 e sui ritardi accumulati da Ubisoft nella realizzazione di questo ambizioso progetto.

Che fine ha fatto Beyond Good & Evil 2, quindi? Alla domanda che i tanti fan dell'epopea sci-fi continuano a porre al colosso videoludico transalpino, Schreier prova a dare risposta specificando che "la produzione di diversi videogiochi di Ubisoft sta avendo delle difficoltà. Se Skull & Bones è stato rinviato più volte a causa dei problemi legati alla direzione di sviluppo, c'è Beyond Good & Evil 2 che, pur essendo il sequel di uno dei titoli preferiti dai fan, continua a rimanere in pre-produzione dopo non meno di cinque anni di sviluppo".

Le indicazioni e le tempistiche di sviluppo offerte dal redattore di Bloomberg provengono da quelle che lo stesso giornalista definisce come "persone che stanno lavorando al gioco". In attesa di una conferma o smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che nei mesi scorsi anche l'insider Tom Henderson ha condiviso delle anticipazioni sulla space opera di Ubisoft: a detta del celebre leaker, Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato ma uscirà non prima del 2024, proprio in ragione dei ritardi accumulati nello sviluppo.