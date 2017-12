Beyond Good & Evil 2: tante nuove informazioni dal livestream odierno

Nella giornata di oggiha tenuto un livestream interamente dedicato a Beyond Good & Evil 2 , attesissimo sequel dell'acclamato gioco a opera diannunciato dall'azienda francese nel corso dell'ultimo E3.

Durante la diretta purtroppo non è stato mostrato alcuno spezzone di gameplay, tuttavia gli sviluppatori hanno condiviso molte informazioni interessanti sul progetto, che vi elenchiamo di seguito:

Beyond Good & Evil 2 potrà essere giocato in single-player, ma il team vuole offrire agli utenti la possibilità di giocare con gli amici. Guillame Brunier ha affermato: "Parte della storia sarà quella che racconterete quando incontrerete e giocherete con i vostri amici", e ha poi aggiunto che saranno presenti anche storie tradizionali con una forte componente narrativa caratterizzate da "un inizio, uno svolgimento e una fine, personaggi incisivi ed emozionanti"

In una delle storyline incontreremo uno scimpanzé di nome Knox, andremo sul suo pianeta e incontreremo la sua famiglia. Siccome l'engine è in grado di creare personaggi ibridi con tratti somatici in comune, i componenti della famiglia di Knox avranno un aspetto simile al suo.

L'engine permette di passare senza soluzione di continuità da una piccola sala da té situata in qualche città a un'enorme astronave nello spazio.

Dall'E3, il team di sviluppo ha quasi triplicato il suo organico. Brunier ha affermato che in questo momento lo studio è al lavoro su "una città da esplorare vera e vibrante", riferendosi a quella vista nel trailer dell'E3 2017.

Riguardo la decisione di fare un prequel, Michel Ancel ha dichiarato: "Il piano iniziale era di fare una trilogia, ma quando abbiamo cominciato a discutere del gioco successivo, abbiamo pensato che il mondo era così grande e così denso che sarebbe stato un peccato non parlare delle sue origini. Chi è Jade? È così misteriosa. Ha un lato oscuro. Volevamo approfondire la questione. La storia di questo universo proseguirà, ma volevamo cominciare con un prequel".

Ricordiamo che per il momento, non sappiamo né il periodo di uscita, né le piattaforme di riferimento di Beyond Good & Evil 2.