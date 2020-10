Beyond Good and Evil 2, Ubisoft assicura: lo sviluppo procede senza intoppi

Annunciato ormai da diverso tempo, l'atteso Beyond Good And Evil 2 è ancora privo di una precisa finestra di pubblicazione, mentre non sono mai state confermate con esattezza le piattaforme hardware supportate dal titolo.

A gettare ombra sul processo di sviluppo del gioco sono intervenute alcune indiscrezioni diffusesi nel corso del mese di settembre. Un'inchiesta giornalistica suggeriva infatti che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 fosse nel caos, in particolare in seguito all'abbandono del progetto da parte di Ancel. quest'ultimo aveva tuttavia in seguito bollato il rumor come falso.

A rassicurare il pubblico in attesa della space opera, interviene ora il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot. Nel corso di una conferenza con gli investitori, quest'ultimo ha infatti confermato che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 procede in maniera serena, senza intoppi particolari. "Il gioco procede bene. -ha ribadito il dirigente della software house francese - Il mondo è veramente fantastico. Come potete vedere, Netflix ha anche deciso di prenderlo in prestito e realizzare un film al suo interno. Quindi ci sono molti progressi nel team e il gioco sta prendendo forma molto bene".



In attesa di maggiori informazioni e dettagli, ricordiamo che Ubisoft ha definito Beyond Good and Evil 2 come un gioco quadrupla A.