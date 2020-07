Beyond Good and Evil diventa un film: l'annuncio di Ubisoft e Netflix!

In sviluppo ormai da diversi anni, Beyond Good and Evil 2 non uscirà nel 2020: anzi, la pubblicazione del gioco avverrà in una finestra temporale al momento ancora non specificata, ma in ogni caso successiva all'aprile 2021.

Nel corso degli ultimi mesi, Ubisoft ha offerto sporadici aggiornamenti sull'andamento dei lavori, con una strategia comunicativa che ha avuto il suo picco nella presentazione di una ricca sessione di gameplay di Beyond Good and Evil 2, trasmessa dalla software house in occasione dell'edizione 2019 dell'E3. In attesa di poter vedere nuovamente l'ambiziosa space opera in azione, giunge però un annuncio tanto gradito quanto inaspettato.

Dai canali social ufficiali di Ubisoft e Netflix, come potete verificare in calce a questa news, giunge infatti la conferma ufficiale della volontà di realizzare un film dedicato all'IP della software house francese. Il cinguettio, nello specifico, parla di un "adattamento", ma non è al momento noto quale sarà il grado di fedeltà all'opera originale né se la produzione cinematografica avrà dei collegamenti con l'atteso Beyond Good and Evil 2. Il colosso dello streaming annuncia che il film "è in sviluppo", espressione che lascerebbe intendere lavori già avviati per la sua realizzazione



Cosa ne pensate: siete curiosi di saperne di più?