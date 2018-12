Beyond Good & Evil 2: 5 team al lavoro sul gioco, si unisce anche Blue Byte

Non è difficile intuire come Beyond Good & Evil 2 sia uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni. Per dar vita all'intricato universo a cui Michel Ancel sta progressivamente dando forma, Ubisoft ha deciso di mettere all'opera anche i ragazzi di Blue Byte.

L'annuncio è giunto direttamente nel corso del livestream tenuto nella giornata di ieri, in cui abbiamo finalmente potuto dare un nuovo sguardo al gameplay del gioco. Gli sviluppatori di Blue Byte, team di modeste dimensioni ma in costante crescita, andranno quindi ad affiancare gli studi di Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Sofia, e Ubisoft Bordeaux. Siamo ad un totale di cinque software house interne impegnate sul titolo: sembra piuttosto evidente come la compagnia francese si stia impegnando a fondo per riuscire a dar vita ad un prodotto di prima qualità.

Il progetto, in ogni caso, sembra essere ancora un cantiere aperto, e l'annuncio della data di lancio potrebbe non essere poi così imminente. In tanti, date le premesse, credono che il titolo vedrà la luce in concomitanza con l'arrivo delle console di prossima generazione (non è escluso che possa trattarsi di uno dei primi titoli cross-gen). In attesa di ulteriori novità, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima dedicata a Beyond Good & Evil 2.