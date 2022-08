Beyond Good & Evil 2: arriva un'importante novità sullo sviluppo del kolossal Ubisoft

Pur senza confermare il rumoreggiato inizio dei playtest di Beyond Good & Evil 2, le ultime novità sul kolossal di Ubisoft ribadiscono che il titolo è ancora in sviluppo... ma c'è un problema.

Attraverso il suo profilo Twitter personale, Sarah Arellano ci informa di essere entrata a far parte del team di designer e progettisti che sta dando forma al progetto di Beyond Good & Evil 2, un'esperienza a mondo aperto che punta a ridefinire i canoni delle avventure sci-fi (e contendere a titoli come Duke Nukem Forever il poco invidiabile scettro di gioco più rinviato della storia).

Con l'ingresso di Arellano in Ubisoft, il gruppo di lavoro che sta plasmando l'esperienza GDR di Beyond Good & Evil 2 accoglie una delle personalità più influenti del settore, basti citare al percorso professionale compiuto in questi anni dall'autrice di World of Warcraft e dell'imminente reboot di Saints Row.

Sarah Arellano è perciò la nuova Lead Writer dell'Open Universe di Ubisoft, un incarico prestigioso che, proprio per questo, non lascia presagire una conclusione imminente per lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2, considerando il tempo richiesto per stendere il plot narrativo e delineare i contorni delle storie in cui immergersi nelle attività secondarie di un titolo di queste dimensioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla prossima avventura di Jade e Pey'j, vi invitiamo a ripercorrere la storia di questa IP leggendo il nostro speciale in ricordo del primo Beyond Good & Evil.