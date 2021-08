Beyond Good & Evil 2: la Beta arriverà solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S?

Come precisato a seguito del reveal trailer risalente al 2018, Ubisoft lancerà una versione Beta di Beyond Good & Evil 2 a cui i giocatori potranno accedere prima della pubblicazione definitiva dell'ambizioso titolo Sci-Fi.

Come fatto notare da "glebanych" su ResetEra, sembra che Ubisoft abbia però cambiato parte dei suoi programmi legati alla Beta del gioco. Accedendo alla sezione privata del suo account, l'utente si è accorto che la Beta di Beyond Good & Evil 2 è attualmente prevista esclusivamente per PC e console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Originariamente, la prenotazione eseguita dal giocatore faceva riferimento alla versione Xbox One.

È dunque possibile che Ubisoft abbia deciso di spostare interamente lo sviluppo del gioco su computer e piattaforme di nuova generazione. La decisione non sorprenderebbe più di tanto, considerando che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 sembra lungi dall'essere completo, e che ci vorrà diverso tempo prima che l'atteso sequel arrivi finalmente sugli scaffali. Tuttavia, si tratta di una speculazione che non trova alcuna conferma ufficiale da parte di Ubisoft, dunque vi invitiamo ad attendere eventuali precisazioni da parte del publisher d'Oltralpe.

Durante il suo ultimo incontro con gli azionisti, Ubisoft ha confermato che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede nel migliore dei modi. La compagnia si è detta non ancora pronta a mostrare nuovo materiale del titolo ideato da Michel Ancel (ora non più a capo del progetto), ma ha promesso che del nuovo materiale sarebbe stato mostrato entro il 2021.