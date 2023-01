Beyond Good & Evil 2 cancellato? 'Lo sviluppo procede', rassicura Ubisoft

Non è un buon momento per Ubisoft, che negli scorsi giorni ha dovuto affrontare le conseguenze del suo ultimo report finanziario ritenuto al di sotto delle aspettative, accompagnato dall'ennesimo rinvio di Skull & Bones e dalla cancellazione di tre giochi ancora mai annunciati ufficialmente.

Come conseguenza di questi annunci le azioni di Ubisoft sono crollate del 20%, e la compagnia francese sta trovando un modo per riorganizzarsi e portare avanti i progetti attualmente in cantiere. Il prossimo futuro dell'azienda appare incerto, ma dal portale PCGamesn arriva una rassicurazione: sebbene anch'esso sia oramai da molto tempo sparito dai radar, lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 sta procedendo regolarmente.

"Lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 è in corso, ed il team di sviluppo sta lavorando duramente per rispettare le sue ambiziose promesse", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft contattato da PCGamesn. Altre informazioni sullo status dei lavori e su quanto effettivamente siano progrediti negli ultimi anni, però, non sono state fornite.

Annunciato per la prima volta nel lontano 2008, e poi ricomparso all'E3 del 2017 attraverso un cinematic trailer, il seguito di Beyond Good & Evil sembra ancora molto lontano dal suo debutto sul mercato: stando agli ultimi rumor degli scorsi mesi, infatti, Beyond Good & Evil 2 sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo, e se ciò dovesse corrispondere al vero risulterebbe davvero difficile riuscire ad ipotizzare quando potrebbe essere possibile vedere sul mercato l'ambiziosa avventura.