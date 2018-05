Beyond Good & Evil 2: combattimenti e manovre con la navicella nel nuovo video gameplay

Nel corso di una diretta dedicata a Beyond Good and Evil 2, Ubisoft Montpellier ha condiviso alcuni brevi spezzoni di gameplay tratti da una build pre-alpha del gioco in cui ci vengono mostrate alcune manovre con la navicella e i combattimenti col bastone.

Potete osservare questi frammenti di gameplay, accompagnati dal commento degli sviluppatori, nel nuovo filmato pubblicato dall'azienda francese su Youtube. Il team in questo momento sta lavorando duramente sulle meccaniche del combat system e della locomozione dei personaggi e della nave spaziale. Una delle caratteristiche principali della produzione sarà la libertà concessa al giocatore: per favorire questo aspetto, i personaggi giocabili saranno muniti di un jetpack che ci permetterà di muoverci senza alcuna limitazione e affrontare le varie situazioni come meglio crediamo: ad esempio, nel mezzo di un combattimento troppo impegnativo potremo volare verso la nostra navicella e utilizzarla per allontanarci. Per quanto riguarda la trama, Michel Ancel conferma che in Beyond Good and Evil 2 scopriremo cosa è successo ai pirati.

Ricordiamo che al momento non sappiamo né la finestra di lancio né le piattaforme di riferimento di Beyond Good & Evil 2. Molto probabilmente il gioco sarà presente all'E3 2018, non ci resta dunque che attendere qualche settimana per saperne di più.