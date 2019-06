Beyond Good & Evil 2: gameplay e nuovi artwork dallo streaming pre E3 2019

Durante l'ultimo evento in streaming tenuto da Ubisoft, gli autori capitanati da Michel Ancel hanno rivelato tutta una serie di interessanti dettagli su Beyond Good & Evil 2, mostrandoci dei bozzetti preparatori inediti e dei brevi spezzoni di gameplay.

Nel corso della quinta edizione dello Space Monkey Report organizzato dal colosso videoludico transalpino abbiamo potuto ammirare degli artwork dedicati alla Corporazione Chimera, l'organizzazione deputata alla creazione dei cloni che popolano le colonie commerciali, i complessi industriali e le gigalopoli del Sistema 3.

Realizzati da disegnatori di Ubisoft Barcelona, ​​Bordeaux, Mainz, Montpellier e Sofia, i bozzetti di Beyond Good and Evil 2 datici in pasto da Ancel e compagni ci aiutano a tratteggiare il quadro narrativo in cui ci muoveremo assieme a Jade sul tema dell'autodeterminazione e del libero arbitrio, due concetti estranei a una società di cloni.

Grazie agli artwork osservati durante la diretta streaming abbiamo potuto ammirare le scimmie clonate dalla corporazione Chimera per svolgere lavori pesanti nelle miniere, oltre a delle magnifiche vedute di Naraka e dei suoi colossali crateri provocati dagli impatti con dei meteoriti. Nel corso della nostra avventura, gli sviluppatori di Ubisoft ci spiegano inoltre che ciascun giocatore potrà condividere con gli altri utenti le scoperte effettuate nell'esplorazione libera dei pianeti e delle lune del Sistema 3, non prima però di essere iniziati alla vita dei Pirati interstellari da Primera, un'antichissima Intelligenza Artificiale: quest'ultima, infatti, sarà l'unica a conoscere la verità sul sistema e potrà trasmettere quanto appreso tra i pirati che affideranno a lei le proprie carriere (e vite).

Se desiderate ammirare le nuove scene di gioco di Beyond Good and Evil 2, potete scorrere fino al minuto 35:00 il video della registrazione dell'evento in streaming tenuto dagli autori al seguito di Michel Ancel. Speriamo perciò di conoscere quanto prima la data di lancio di questo ambizioso kolossal sci-fi su PC e console.