Beyond Good & Evil 2 è uno dei giochi Ubisoft più ambiziosi di sempre, proseguono i lavori

Nonostante le indiscrezioni lascino credere che i team di sviluppo incaricati di realizzare Beyond Good & Evil 2 siano nei guai, proseguono i lavori di Ubisoft per realizzare il gigantesco titolo Sci-Fi annunciato nel 2019 e presentato come un progetto quadrupla A.

Sebbene del gioco in sé abbiamo ammirato molto poco sino ad oggi, sembra che Ubisoft continui a nutrire grande fiducia in Beyond Good & Evil 2, descritto in un annuncio di lavoro della compagnia come uno dei suoi progetti più ambiziosi di sempre.

"Diventa responsabile della qualità delle animazioni e della funzionalità dei sistemi di gioco in uno dei progetti Ubisoft più ambiziosi di sempre", questa la didascalia che accompagna un recente cinguettio di Ubisoft Barcelona, alla ricerca di nuovi collaboratori per lo sviluppo del gioco.

Secondo un report di Bloomberg risalente a febbraio, Beyond Good & Evil 2 è rimasto in pre-produzione dopo almeno cinque anni di sviluppo. Ubisoft ha anticipato il titolo con un trailer nel 2008, a seguito del quale è calato un decennio di silenzio prima che il gioco riemergesse all'E3 2017, quando il publisher ha rivelato che avrebbe preso la forma di un prequel.

Ubisoft ha tenuto un live streaming su Beyond Good and Evil 2 prima dell'E3 2019, ma il gioco non è apparso durante lo show vero e proprio. La presentazione ha rivelato che un nuovo studio Ubisoft si sarebbe unito ai cinque (Barcellona, Bordeaux, Mainz, Montpelier e Sofia) già impegnati nello sviluppo. Come ben ricorderete, però, l'ideatore della serie e di questo prequel Michel Ancel ha lasciato Ubisoft e i videogiochi da ormai diverso tempo.