Beyond Good & Evil 2 e un gioco misterioso in sviluppo, spuntano i quadrupla A di Ubisoft

Le notizie su Beyond Good & Evil 2 scarseggiano ormai da tempo in attesa di nuove comunicazioni da parte di Ubisoft. Tuttavia alcuni curriculum apparsi su Linkedln fanno riferimento alla sviluppo di ben due titoli "AAAA" tra cui il kolossal sci-fi e un gioco misterioso.

L'utente Twitter Timur222 ha infatti scovato su Linkedln alcuni recenti curriculum che indicano il proseguimento dei lavori su due titoli definiti "quadrupla A", dicitura che negli ultimi tempi è diventata comune per sottolineare la natura "kolossal" dei giochi in questione. Il primo gioco in sviluppo presso Ubisoft Paris Studio è proprio Beyond Good & Evil 2, il nuovo "open universe" fantascientifico la cui uscita è prevista non prima del 2021. Le ambizioni della prossima creatura di Michel Ancel sembrano infatti richiedere tempistiche di lavorazione molto lunghe.

Il secondo curriculum fa invece riferimento ad un altro titolo "AAAA" in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Bordeaux, intorno al quale vige ancora il mistero. Le prime supposizioni emerse sul web sembrano puntare in direzione del nuovo Prince of Persia, gioco la cui esistenza è stata più volte confermata da giornalisti del calibro di Jason Schreier. La speranza è Ubisoft mostri le sue carte durante il prossimo evento digitale Ubisoft Forward in programma il 10 settembre.