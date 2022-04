Beyond Good & Evil 2 sembra essere in grossi guai: ingenti perdite per Ubisoft?

Che fine ha fatto Beyond Good & Evil 2? Non lo sappiamo. Il suo nome spunta nei resoconti di Ubisoft di tanto in tanto, ma la verità è che non riceviamo notizie concrete da un'eternità. L'abbandono di Michel Ancel, avvenuto nel 2020, potrebbe aver complicato ulteriormente uno sviluppo già difficoltoso.

I fan della serie, che nel 2017 hanno accolto con estremo entusiasmo un annuncio che attendevano da quasi tre lustri, sono visibilmente preoccupati. Purtroppo per loro il recente report di Kotaku ha fatto ben poco pe rincuorarli: secondo le fonti della testata, lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 starebbe causando ingenti perdite di denaro per Ubisoft. L'ambizioso progetto è stato bollato come "Missing in Action", disperso in azione, dal momento che non si fa vedere da anni. Il commento di Tom Henderson, noto insider che ha dimostrato di essere molto ben informato su certe questioni, non ha fatto altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco. Interpellato sulla faccenda da un suo follower, Henderson si è limitato a rispondere con una gif di un uomo su una montagna di spazzatura, che non ha bisogno di ulteriori commenti.

Chiaramente nulla di tutto ciò può essere considerato ufficiale, è pur vero tuttavia che Ubisoft non sta facendo nulla per fermare l'insorgere delle preoccupazioni e il dilagare delle previsioni nefaste su Beyond Good & Evil 2. Lo stesso report di Kotaku ha anche parlato di problemi allo sviluppo dei nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon, e della possibile acquisizione di Ubisoft da parte di alcune grandi compagnie di private equity.