Beyond Good & Evil 2 sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo, stando agli ultimi leak

I demoni dei posticipi a tempo indeterminato sembrano sempre più pronti ad accogliere Beyond Good & Evil 2 nel girone dantesco dei vaporware: a giudicare dalle informazioni raccolte dal leaker Tom Henderson, il kolossal sci-fi di Ubisoft si troverebbe ancora "nelle prime fasi di sviluppo"!

A dispetto dei pachidermici tempi di sviluppo di Beyond Good and Evil 2, peggiori di Duke Nukem Forever, il progetto tripla A di Ubisoft sarebbe ancora in una fase di sviluppo "iniziale", come riferito a Henderson e al team di Insider-Gaming dalle immancabili 'gole profonde' del publisher transalpino.

Il noto leaker sostiene inoltre che i partecipanti ai playtest di Beyond Good & Evil 2 sostengono di aver potuto accedere a piccole aree con texture a bassa risoluzione e modelli poligonali appena abbozzati, senza cioè tutti gli elementi open world con gameplay sandbox e narrazione emergente promessi in questi anni dagli sviluppatori di questa avventura fantascientifica.

Henderson e i curatori del portale di Insider Gaming spiegano inoltre di aver ricevuto delle immagini e delle clip ingame in anteprima dalle loro fonti anonime (a condizione che non vengano rese pubbliche). Il materiale multimediale mostratogli suggerisce un riavvio nello sviluppo verificatosi negli ultimi anni, poiché nulla di quanto visto dai leaker mostra lo stesso livello di dettaglio della demo pre-alpha di Beyond Good & Evil 2 del 2018.

Negli scatti e nei video gameplay in questione, infatti, ci sarebbero solo pianeti spogli e ambientazioni con strutture abbozzate: l'unica nota positiva del materiale ammirato da Henderson e dal team di Insider Gaming sarebbe rappresentata dalla qualità delle astronavi e delle scene nello spazio, descritte come "qualitativamente analoghe a quelle viste nella demo del 2018".