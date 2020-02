Beyond Good & Evil 2, l'attesa è ancora lunga: non uscirà prima di aprile 2021

Non vedete l'ora di giocare a Beyond Good & Evil 2? Vi comprendiamo perfettamente, ma a quanto pare dovremo attendere ancora un bel po' di tempo.

Mentre presentava i risultati finanziari relativi al trimestre compreso tra ottobre e dicembre 2019, l'amministratore Delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato che Beyond Good & Evil 2 non uscirà sicuramente nel corso del prossimo anno fiscale, che va dall'aprile del 2020 al marzo del 2021. In parole povere, la nuova creatura di Michel Ancel in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montpellier non vedrà la luce prima di aprile 2021. Che i lavori fossero ancora lontani dal completamento, lo avevamo già intuito lo scorso anno, quando l'ambizioso titolo non s'è fatto vedere all'E3 2019.

Beyond Good & Evil 2, quindi, non rientra tra i cinque giochi tripla A che Ubisoft intende pubblicare durante il prossimo anno fiscale. Tre di questi arriveranno durante il periodo commerciale più importante del 2020, ovvero nel trimestre tra ottobre e dicembre (lo stesso che vedrà il debutto di Xbox Series X e PlayStation 5). Gli altri due verranno invece pubblicati tra gennaio e marzo 2021, ovvero l'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2020/2021. Tra questi giochi, come precedentemente riferito, figureranno Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters. E se gli altri due fossero i rumoreggiati Assassin's Creed Ragnarock e Splinter Cell?