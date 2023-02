Beyond Good & Evil 2: il managing director ha lasciato Ubisoft, cosa ne sarà del gioco?

Lo scorso anno, Beyond Good & Evil 2 ha superato Duke Nukem Forever conquistando il poco ambito riconoscimento di gioco con i tempi di sviluppo più lunghi di sempre, con il progetto presentato una prima volta nel 2008, e poi riannunciato nel 2017. Sembra che la situazione si faccia sempre più complicata per l'ambizioso progetto Sci-Fi.

Come riportato sulle pagine di Kotaku, la scorsa settimana lo staff di Ubisoft Montpellier è stato informato che il loro managing director non faceva più parte della società d'Oltralpe. La notizia arriva mentre lo studio si trova ad affrontare un'indagine sul lavoro da parte delle autorità governative locali (Inspection du Travail) su un numero senza precedenti di sviluppatori che soffrono di esaurimento e vanno in congedo per malattia.

"La salute e il benessere dei nostri team sono una priorità costante", ha detto un portavoce di Ubisoft a Kotaku in una e-mail. "Data la lunghezza del ciclo di sviluppo di Beyond Good & Evil 2, il team di sviluppo di Montpellier sta effettuando valutazioni del benessere attraverso terze parti per individuare misure preventive e valutare dove potrebbe essere necessario ulteriore supporto".

Guillaume Carmona, un veterano con alle spalle quasi due decenni in Ubisoft, ha lasciato il suo ufficio di Parigi nel 2019 per diventare capo dello studio noto per aver creato Rayman. Carmona ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto perché si fosse separato dalla società.

La sua partenza arriva dopo un anno che ha visto dozzine di sviluppatori congedarsi in maniera prolungata per stress o malattia, inclusi molti membri della dirigenza, secondo quanto riferito da tre fonti che hanno familiarità con le operazioni dello studio. La notizia concide anche con il più recente cambio di direzione nello sviluppo di BG&E2, che ha visto il senior creative director Jean-Marc Geffroy rimosso dal progetto. Secondo le informazioni raccolte da Kotaku gli è subentrato Emile Morel, in precedenza direttore associato del gioco. Charles Gaudron, nel frattempo, è diventato il nuovo game director dopo l'addio di Benjamin Dumaz, e Guillaume Brunier rimane il produttore esecutivo del gioco.

Il destino del gioco risulta sempre più incerto, ma a gennaio di quest'anno Ubisoft ha assicurato che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 prosegue presso i suoi studi.