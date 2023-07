Beyond Good & Evil 2: è morto il creative director Emile Morel, aveva solo 40 anni

Stando agli ultimi aggiornamenti di Ubisoft lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede come previsto, tuttavia arriva oggi una notizia tragica per la famiglia, gli amici e i colleghi di Emile Morel, creative director dell'ambizioso progetto.

A soli 40 anni, Emile Morel, storico game designer presso Ubisoft che stava lavorando come creative director di Beyond Good & Evil 2, ci ha purtroppo lasciati. L'annuncio è stato individuato da IGN.com su LinkedIn, dove due colleghi che hanno lavorato con Morel gli hanno reso omaggio con le seguenti parole d'addio: "Un caro collega da oltre un decennio in Ubisoft Montpellier, abbiamo riso e pianto nei momenti buoni e cattivi, e abbiamo lanciato insieme molti giochi fantastici", ha scritto su LinkedIn l'ex collega di Morel, M. Gabrielle Shrager. "Emile era molto orgoglioso di Beyond Good and Evil 2, degli Space Monkeys e dei suoi compagni di squadra. Ci mancherà molto".

Secondo la pagina LinkedIn di Morel, il designer ha iniziato a lavorare in Ubisoft nel giugno 2009. Altri progetti in cui Morel è stato coinvolto all'interno di Ubisoft includono anche Rayman Legends, dove ha lavorato come senior game designer del gioco. Morel è entrato a far parte del team di Beyond Good and Evil 2 in qualità di associate creative director, prima di assumere definitivamente il ruolo di direttore creativo in seguito alla partenza di Jean-Marc Geffroy.