Beyond Good & Evil 2 si mostrerà nel 2021, l'attuale build ha molti contenuti

La recente notizia dell'abbandono da parte di Michel Ancel del mondo dei videogiochi ha preoccupato i fan in attesa di Wild e Beyond Good & Evil 2, i due progetti attualmente in lavorazione sotto la supervisione del papà di Rayman. Per placare gli animi, Ubisoft ha confermato che il suo gioco è vivo e vegeto e presto tornerà a mostrarsi.

A parlare è stato Guillaume Brunier, il senior producer di Beyond Good & Evil 2, il quale ha parlato dell'ultima build del gioco:

"L'attuale versione della nostra fantasia a base di pirati spaziali offre ore di gameplay ed un incredibile livello di libertà in un sandbox online e privo di tempi di caricamento, il quale è stato costruito sulla tech demo mostrata all'E3. Sono davvero orgoglioso della determinazione del team di sviluppo e della dedizione dei nostri programmatori nella creazione di questo fantastico gioco."

Brunier ha anche commentato l'abbandono del progetto da parte di Ancel:

"Per anni, Michel ha contribuito con la sua visione creativa allo sviluppo e ha tenuto alte le nostre aspettative. La sua passione ci ha spinto a definire nuovamente il modo attraverso il quale si costruisce un mondo in espansione, multiculturale e futuristico. Nelle prossime fasi dello sviluppo rimarremo fedeli a questa visione."

Lo sviluppatore ha infine parlato della prossima apparizione in pubblico del gioco, che difficilmente avverrà prima del prossimo anno. Il team è infatti consapevole delle aspettative dei giocatori e non vuole in alcun modo deluderli, quindi ha deciso di prendersi del tempo aggiuntivo per migliorare ulteriormente il gioco e mostrarlo nel migliore dei modi.

Sapevate che Ubisoft ha definito Beyond Good & Evil 2 un progetto quadrupla A?