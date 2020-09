Beyond Good & Evil 2, tra next-gen e AAAA: le potenzialità del gioco in video!

Annunciato ormai da diverso tempo, l'ambiziosa space opera firmata da Ubisoft è attualmente ancora avvolta nel mistero, con gli ultimi aggiornamenti risalenti a circa un anno fa.

In attesa che Michael Ancel torni a presentare la sua creatura sci-fi, dal profilo LinkedIn di Ubisoft Parigi emergono interessanti dettagli sul gioco. Secondo quanto riportatovi, Beyond Good & Evil 2 sarà un gioco next-gen: il suo esordio dovrebbe dunque coinvolgere PlayStation 5 e Xbox Series X nel prossimo futuro. Ma non solo. Dalla medesima fonte si apprende che Ubisoft considera il gioco un AAAA, nuova dicitura che sta ad indicare un progetto videoludico dalle ambizioni ancora superiori rispetto a quelle di un ormai "tradizionale" tripla A.



La produzione di Beyond Good & Evil 2 potrebbe sta di fatto celando un esborso economico di notevole portata, al quale si affiancano obiettivi tecnologici inediti. Per fare il punto sulla situazione, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato. Come sempre, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure spostarvi sui lidi del Canale YouTube di Everyeye.



Beyond Good & Evil 2, ad ogni modo, sembra essere in buona compagnia: sono infatti quattro i giochi AAAA di Ubisoft, tra i quali figura anche Skull & Bones.