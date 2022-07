Beyond Good & Evil 2 non è morto: 'Sviluppo regolarmente attivo', dice Ubisoft

Nonostante sia da anni tra i giochi Ubisoft più desiderati dai fan, Beyond Good & Evil 2 è andato incontro ad uno sviluppo molto travagliato, caratterizzato da continue voci di corridoio, conferme e smentite sul suo status ancora oggi molto incerto.

Negli scorsi mesi sembrava infatti che Beyond Good & Evil 2 fosse in grossi guai, avendo causato ingenti perdite economiche per la compagnia francese. Nonostante le apparenti enormi difficoltà di produzione, però, il seguito del titolo culto del 2003 continua ad essere considerato regolarmente in lavorazione presso gli studi di Ubisoft e, anzi, un'ulteriore conferma in tal senso è arrivata proprio in questi giorni.

Come rivelato da Stephen Totilo di Axios, nel corso di un Q&A con i propri azionisti, l'azienda ha citato Beyond Good & Evil 2 nella lista dei giochi annunciati attivamente in sviluppo, segno di come l'opera sia quindi ancora viva e vegeta nonostante il lunghissimo silenzio che ormai la circonda da anni, tolti rumor e sporadiche citazioni nei report annuali di Ubisoft.

Ciò tuttavia non significa che avremo novità sul gioco a breve, e non è chiaro a che punto siano i lavori. Mostrato con un trailer nel 2017, Beyond Good & Evil 2 è considerato uno dei giochi più ambiziosi di sempre e questa potrebbe essere dunque la ragione principale dietro la mancanza di novità concrete sul titolo.