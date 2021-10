Beyond Good & Evil 2, novità in arrivo? Ubisoft assume nuovi programmatori

"Eppur si muove!", verrebbe da esclamare pensando a Beyond Good & Evil 2 dopo aver notato la nuova posizione lavorativa che Ubisoft, attraverso LinkedIn, ha deciso di aprire per rimpolpare il team di sviluppo che si sta dedicando, appunto, alla realizzazione del kolossal sci-fi.

Dalle colonne del celebre social "per professionisti", l'azienda transalpina si dice infatti intenzionata ad accogliere un nuovo Programmatore 3D nello staff di Ubisoft Paris, la casa di sviluppo impegnata su Beyond Good & Evil 2.

La conferma dell'arrivo di ulteriori designer e programmatori in Ubisoft Paris non fa che alimentare le speranze degli appassionati per l'arrivo di importanti novìtà su questo progetto. Nel corso della riunione con gli investitori organizzata da Ubisoft a luglio, i vertici della compagnia francese hanno specificato che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede bene, pur sottolineando come fosse ancora troppo presto per poter condividere ulteriori aggiornamenti sul titolo.

Un altro indizio in tal senso lo ha fornito la community di ResetEra ad agosto con il leak della Beta nextgen di Beyond Good & Evil 2 e il plausibile spostamento del progetto su piattaforme di ultima generazione, ovvero solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.