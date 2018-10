Beyond Good & Evil 2: nuovo livestream in programma per il 24 ottobre

Ubisoft ha annunciato una nuova puntata dello Space Monkey Report di Beyond Good & Evil 2, in programma per il 24 ottobre. La trasmissione andrà in onda su Twitch, YouTube e Facebook.

La casa francese non ha svelato purtroppo i contenuti dello show, limitandosi a dichiarare che "assisteremo a nuovi annunci e non mancheranno le sorprese". Ubisoft ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno seguito i precedenti livestream e che hanno dimostrato sostengo al progetto dal vivo presso fiere come l'E3 e il ChinaJoy, adesso è il momento di scoprire qualcosa di più sul gioco...

La finestra di lancio di Beyond Good & Evil 2 è attualmente avvolta nel mistero, così come le piattaforme supportate. Secondo alcuni rumor il gioco potrebbe essere destinato alle piattaforme di prossima generazione come PS5 e Xbox Scarlett, al momento però si tratta solamente di voci di corridoio non confermate.