Beyond Good & Evil 2: il primo livestream dedicato al gioco in diretta il 7 dicembre

ha annunciato il primo "Space Monkey Report" livestream dedicato a, occasione in cui potremo conoscere nuovi dettagli sul gioco. La diretta andrà in onda alle 18:00 italiane del 7 dicembre.

Dopo l'annuncio ufficiale dello scorso E3 2017 di Los Angeles, Beyond Good & Evil 2 tornerà protagonista con un livestream dedicato al gioco, occasione in cui gli sviluppatori ci aggiorneranno sullo stato del progetto e sulle caratteristiche del titolo La trasmissione potrà essere seguita in diretta a partire dalle 18:00 del 7 dicembre sui canali Ubisoft di Twitch, Youtube e Facebook.

Ricordiamo che lo scorso giungo, tra le altre cose, è stata mostrata la prima sequenza di gameplay "in-engine". A questo punto non rimane che attendere l'appuntamento con la diretta di domani.