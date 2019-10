Beyond Good & Evil 2 è ancora privo di una data d'uscita

La conferenza finanziaria di Ubisoft tenuta nella giornata di ieri è stata ricca di sorprese non troppo positive, con la casa francese che ha rinviato Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Skull & Bones e ammesso le performance al di sotto delle aspettative di Ghost Recon Breakpoint.

Dalla conference call è emerso inoltre che Beyond Good & Evil 2 (annunciato alla fine del 2016) è ancora privo di una finestra di lancio ben precisa, risultando in TBA/TBC (ovvero data di uscita da confermare/annunciare).

Non è escluso che Beyond Good & Evil 2 possa uscire nel prossimo anno fiscale (periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021) ma appare decisamente improbabile, considerando che per questa finestra Ubisoft ha in programma di lanciare "due titoli AAA non ancora annunciati appartenenti a due dei più amati franchise della compagnia."

Attualmente il calendario per l'anno fiscale 2021 prevede Just Dance 2021, Roller Champion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Watch Dogs Legion e due AAA ancora da annunciare, tra cui probabilmente anche il prossimo Assassin's Creed.

Beyond Good & Evil 2 potrebbe trovare spazio nell'anno fiscale successivo (in partenza il primo aprile 2021) che vedrà anche l'uscita di Skull & Bones, a meno di ulteriori rinvii.