Beyond Good & Evil 2: pubblicate due nuove concept art dedicate alle ambientazioni

Nei giorni scorsi,ha aggiornato il sito ufficiale dipubblicando due nuove concept art dedicate alle ambientazioni del gioco.

Potete ammirare le due suggestive immagini in calce alla notizia. Uno dei due scenari ritrae un lago immerso nel verde, in quello che sembra a tutti gli effetti un paesaggio asiatico. L'altra, invece, è decisamente steampunk, e mostra una città con un cielo al tramonto solcato da imponenti aeronavi in volo.

Il team di sviluppo ha colto l'occasione per chiedere agli utenti quali scenari vorrebbero esplorare all'interno del gioco nei panni dei pirati di System 3, e ha pubblicato una breve lista di quelli che stanno attualmente prendendo in considerazione:

Covi di pirati segreti nascosti negli asteroidi, spazioporti, crateri di vulcani dormienti;

Mercati neri nei bassifondi delle città;

Pericolosi siti minerari;

Valli lussureggianti con templi sacri;

Tesori leggendari nascosti in territori inesplorati in giro per lo spazio.

Che ne pensate? Quali di questi luoghi vorreste esplorare? Probabilmente tutti, ci scommettiamo, ma se volete dire la vostra allora il posto giusto è il forum ufficiale. Nel momento in cui vi scriviamo, non sono ancora state annunciate le piattaforme di riferimento di Beyond Good & Evil 2, né tantomeno la finestra di lancio. Nel corso di un livestream svoltosi nel mese di dicembre sono state svelate molte informazioni su questo interessante progetto.