Beyond Good & Evil 2 sarà mostrato in azione in un evento a porte chiuse all'E3 2018

Beyond Good & Evil 2 è sicuramente fra i titoli Ubisoft più attesi dai fan per l'E3 di quest'anno. La casa francese ha oggi confermato che alcuni fortunati avranno modo di ammirare il gioco in azione ad un evento a porte chiuse che si terrà alla fiera di Los Angeles.

Una demo di Beyond Good & Evil 2 sarà mostrata ad una cerchia selezionata di membri facenti parte dello Space Monkey Program all'E3 2018. Gli utenti che verranno scelti riceveranno uno speciale Gamer Pass tramite cui otterranno accesso all'evento a porte chiuse che si terrà il 14 giugno prossimo. Il viaggio e il pernottamento, tuttavia, non saranno forniti da Ubisoft. Per giocarsi qualche possibilità di partecipare all'iniziativa, gli interessati devono innanzitutto registrarsi al programma Space Monkey, per poi fare richiesta collegandosi a questo indirizzo.

Al momento, non conosciamo ancora quando Beyond Good & Evil 2 sarà pubblicato da Ubisoft, né quali siano le piattaforme di riferimento sulle quali approderà il nuovo gioco diretto da Michel Ancel. In attesa di maggiori informazioni sul gioco, vi invitiamo a visionare un filmato di combattimenti e manovre a bordo di navicelle spaziali, e a consultare la linea temporale sulla quale il gioco baserà i suoi eventi narrativi.