Beyond Good & Evil 2: secondo livestream dedicato al gioco in onda domani 3 maggio

Ubisoft ha appena annunciato che il secondo livestream dedicato a Beyond Good & Evil 2, intitolato Space Monkey Report #2, andrà in onda domani 3 maggio alle 19:00 (ora italiana).

I giocatori potranno seguire la trasmissione - che vedrà la partecipazione degli sviluppatori di Ubisoft Montpellier - sui principali canali social della compagnia, ovvero YouTube, Twitch e Facebook. Non sappiamo se verrà mostrato il titolo in azione, ma si tratterà sicuramente di un'ottima opportunità per scoprire nuovi dettagli sul gioco.

Il primo Space Monkey Report si svolse lo scorso 7 dicembre. In quell'occasione non furono mostrati spezzoni di gameplay, ma vennero svelate tantissime informazioni sull'ambizioso progetto, ripresentato all'E3 2017 a ben 9 anni di distanza dal primo annuncio ufficiale. Beyond Good & Evil 2 sarà giocabile sia in single-player che con gli amici, ma offrirà anche una forte componente narrativa con personaggi di rilievo. Il team sta lavorando sodo al motore grafico, che sarà capace di passare senza soluzione di continuità da ambienti ristretti a città ampie ed articolate. Al momento, purtroppo, non conosciamo le piattaforme di riferimento di Beyond Good & Evil 2, e neppure la finestra di lancio.