Beyond Good & Evil 2 si mostra in un nuovo trailer con Pey'j e Jade e in un video gameplay

Ubisoft ha aperto la conferenza E3 2018 con il botto, mostrando in un colpo solo un nuovo e spettacolare trailer cinematografico e un breve filmato gameplay di Beyond Good & Evil 2.

Il trailer presenta il setting e i protagonisti del gioco, tra i quali spiccano due personaggi cardine della saga che i fan hanno imparato ad amare nel primo capitolo, ovvero Pey'J e Jade. Quest'ultima appare negli ultimi istanti del trailer, con un'entrata ad effetto. Subito dopo è stato mostrato un breve filmato di gameplay, che mostra la città di Ganesha, una grande metropoli con templi e giardini.

Poco dopo è stato pubblicato sul canale ufficiale anche un video breakdown con la partecipazione di Ubisoft Montpellier, che analizza in ogni minimo particolare il trailer cinematografico. Lo trovate in fondo a questa notizia.

Beyond Good & Evil 2 è stato descritto come un action/adventure RPG, che potrà essere giocato in solitaria oppure in cooperativa con gli amici. L'universo di gioco sarà esplorabile liberamente senza alcuna interruzione, aspetto del quale gli sviluppatori vanno molto fieri.