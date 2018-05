Beyond Good & Evil 2: svelata la timeline del gioco con nuove info ed immagini

Come precedentemente anticipato, Ubisoft ha tenuto nella giornata di oggi un nuovo livestream dedicato a Beyond Good & Evil 2. Si è rivelata questa l'occasione per apprendere numerosi nuovi dettagli sull'atteso secondo capitolo della serie.

Innanzitutto, scopriamo che presso Ubisoft Montpellier sono 120 gli sviluppatori al lavoro su Beyond Good & Evil 2. Questi uniranno preso le forze con collaboratori di Ubisoft Sofia, Barcelona e Bordeaux, così da costituire un team di sviluppo più massiccio. Nonostante il nuovo filmato di gameplay pubblicato proprio oggi, la casa francese assicura che tante sorprese arriveranno nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles.

In aggiunta, è stata svelata la timeline secondo cui si baserà la storyline del gioco. Beyond Good & Evil 2, come precedentemente confermato, sarà un prequel, e porrà le sue fondamenta su una sequenza di eventi cruciali che iniziano nel 2040, quando l'invenzione di un nuovo motore permetterà la colonizzazione nello spazio. Proseguendo con gli altri punti fondamentali, ci spostiamo nel 2063, anno in cui una crisi colpirà tutte le connessioni sulla Terra, con le intelligenze artificiali che si ribelleranno agli umani. Nel 2086 si avrà la prima creazione di un ibrido, degli esseri metà umani e metà animali. Nel 2108, gli umani lasciano la Terra. Tra le diverse spedizioni affrontate, sarà l'Expedition 3 a scoprire il Sistema in cui avverranno i fatti di Beyond Good & Evil 2. Nel 2223, nel Sistema 3, viene fondata la città di Ganesha. Nel 2314 una grande nave spaziale viene distrutta e la sua crew sterminata: si tratterà del primo di numerosi eventi misteriosi. Nel 2360 si avrà l'età dell'oro dei pirati spaziali, e ad una data successiva non meglio precisata, avverrà la nascita di Jade (la protagonista del primo capitolo). Tutto questo sarà la base da cui partiranno gli eventi che prenderanno effettivamente vita all'interno del gioco.

Tra le altre informazioni, ci viene confermato che il gioco ci permetterà di esplorare un solo sistema solare, ma al contempo sarà pieno di "sorprese". Il titolo sarà adatto sia a chi desidera un'esperienza in solo che in co-op. Sarà inoltre possibile creare il proprio capitano, che potrà essere umano, ibrido, maschio, femmina, o di "sesso differente", e che potrà arruolare diversi membri nella sua crew. I combattimenti potranno avvenire tra navicelle spaziali o a terra, e si potrà passare fluentemente da una città allo spazio nel mezzo dello scontro. Il giocatore potrà decidere se essere "buono o cattivo" per perseguire i suoi obiettivi, ed avrà quindi notevole libertà di scelta. Infine, gli eventi narrati in questo prequel serviranno anche a svelare alcuni misteri rimasti irrisolti riguardo al primo capitolo, sebbene Ubisoft abbia preferito non sbottonarsi troppo sull'argomento.

In calce trovate una nuova galleria di immagini, comprensiva della timeline del gioco e di nuovi artwork.