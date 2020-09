Beyond Good & Evil 2: sviluppo nel caos? Inchiesta di Libération getta un'ombra sul gioco

Il mese di settembre è stato testimone dell'imprevisto addio di Michel Ancel al mondo dei videogiochi: una notizia che ha colto il pubblico di sorpresa, soprattutto in considerazione del suo ruolo di guida nello sviluppo di Beyond Good & Evil 2, ancora incompiuto.

A gettare ombra sull'intera vicenda è ora intervenuto il quotidiano francese Libération, il quale ha pubblicato un'inchiesta legata proprio ai lavori condotti sull'ambiziosa space opera Ubisoft. Secondo quanto riportato, frutto di contatti con fonti mantenute ovviamente anonime, lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 sarebbe stato contraddistinto in questi anni da un profondo caos, con conseguente assenza di progressi concreti nella creazione del gioco. Addirittura, i trailer mostrati nel 2017 e nel 2018 vengono descritti come "realizzati a mano, di fretta", e non rappresentano quello che Beyond Good & Evil 2 potrebbe effettivamente essere, ma dei semplici concept.



Molteplici le accuse rivolte a Michel Ancel da parte delle fonti contattate da Libération. L'atteggiamento dell'autore viene descritto come oppressivo, con un elevatissimo grado di controllo sul lavoro di tutti gli sviluppatori. Rifiutando i principi del lavoro di squadra, quest'ultimo avrebbe più volte cambiato improvvisamente e autonomamente idea su diversi aspetti del gioco, vanificando gli sforzi compiuti sino a quel momento dai collaboratori. Le fonti intervistate riferiscono di "depressione, esaurimenti e richieste di trasferimento" legate all'ambiente di lavoro legato a Beyond Good & Evil 2. Libération riferisce inoltre che Michel Ancel sarebbe attualmente oggetto di un'investigazione interna da parte di Ubisoft, attivata in seguito alla ricezione di lamentele.

Al momento, Ubisoft non ha commentato ufficialmente quanto riportato da Libération. Come di consueto in questi casi vi invitiamo ad interpretare con la dovuta cautela quanto riportato, in attesa di eventuali smentite, conferme o dettagli da parte della software house francese. Secondo le più recenti dichiarazioni, Beyond Good & Evil 2 dovrebbe tornare a mostrarsi nel 2021.