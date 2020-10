Beyond Good & Evil 2: lo sviluppo procede secondo un noto insider

È ormai da un po' che non si parla di Beyond Good & Evil 2, progetto che qualche settimana fa ha visto l'abbandono di Michael Ancel, il celebre personaggio del mondo videoludico che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi ad altro. Sembra però che lo sviluppo del gioco stia procedendo, almeno secondo un noto insider.

Parliamo di Daniel Ahmad (conosciuto su Twitter anche come ZhugeEX), ovvero il famoso analista ed insider che è solito anticipare sul suo profilo social alcuni avvenimenti del mondo videoludico oltre a diffondere interessanti dati sull'andamento dei videogiochi sul mercato. Secondo Ahmad, in una recente conference call di Ubisoft si è parlato anche di Beyond Good & Evil 2, titolo il cui sviluppo sembra stia procedendo molto bene, almeno stando alle parole dei portavoce dell'azienda francese. Sembra però che non vi sia ancora alcuna informazione circa la data d'uscita ed è probabile che Ubisoft non abbia ancora deciso il periodo di lancio del promettente open world.

Vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato confermato il rinvio di Far Cry 6, decisione che potrebbe avere delle ripercussioni anche su Beyond Good & Evil 2 e sugli altri titoli in uscita il prossimo anno, tra i quali troviamo Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine.