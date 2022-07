Beyond Good & Evil 2, lo sviluppo procede: Ubisoft pronta ai test esterni

Nonostante la totale incertezza che circonda il progetto e le scarsissime informazioni, Ubisoft ha assicurato che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede regolarmente e che quindi il gioco non è affatto morto. Anzi, la situazione potrebbe forse essere sotto controllo, stando all'ultimo report di Tom Henderson.

Il noto insider rivela infatti che il colosso francese si starebbe preparando ad avviare i test esterni per Beyond Good & Evil 2, segnando così un passo avanti nei lavori. Ubisoft sarebbe pronta a mandare quanto realizzato finora a gruppi di tester scollegati dal team di sviluppo vero e proprio, così da avere feedback sullo status dei lavori, su cosa funziona e su quali criticità bisogna ancora lavorare per perfezionarle.

Si tratterebbe inoltre di test molto più corposi e duraturi rispetto a quelli svolti per altre produzioni, come ad esempio The Division Heartland, XDefiant ed altri giochi ancora, solitamente provati una volta a settimana e poco più. Ciò detto, Henderson specifica che non c'è nessuna certezza su quanto sono andati avanti i lavori fino a questo momento, e che è assolutamente ancora prematuro parlare di possibili date d'uscita, nonostante il gioco sia in sviluppo ormai da 9 anni.

L'insider cita infine l'Ubisoft Forward fissato per il 10 settembre 2022 che dovrebbe non solo svelare il futuro di Assassin's Creed, ma fornire aggiornamenti anche sugli altri progetti in cantiere presso gli studi di Ubisoft. Henderson, tuttavia, è dubbioso sulla possibilità che Beyond Good & Evil 2 possa essere parte dell'evento. L'attesa, insomma, continua ad essere molto lunga.