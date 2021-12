Che fine ha fatto Beyond Good & Evil 2 di Ubisoft?

Seguito dell'opera di culto uscita su console a 128-bit nel 2003, Beyond Good & Evil 2 è da tanti anni un mistero di difficile risoluzione. Mostrato per la prima volta con un teaser trailer addirittura nel lontano 2008, da allora il titolo Ubisoft è andato incontro a varie trasformazioni e uno sviluppo fortemente travagliato.

Dunque che fine ha fatto Beyond Good & Evil 2? Nonostante un apprezzato trailer ufficiale mostrato nel corso del 2017, che ha confermato in maniera definitiva la sua natura di prequel, del secondo capitolo incentrato sulle avventure di Jade e Pey'j si sono perse le tracce: ancora oggi non è chiaro a che punto sia lo sviluppo del titolo e soprattutto quale direzione ha preso in seguito all'abbandono di Michel Ancel nel 2020, ritiratosi a vita privata. Molti rumor circolati nel corso degli anni hanno parlato di uno sviluppo nel caos, e anche le voci più recenti sono risultate molto discordanti.

In un primo momento si è infatti ipotizzato che Beyond Good & Evil 2 sia stato cancellato, o comunque molto vicino ad esserlo, almeno stando alle parole del noto insider Tom Henderson. Ma poco dopo lo stesso Henderson sembra fare marcia indietro, rivelando al contrario che Beyond Good & Evil 2 uscirà entro il 2025 e che quindi il progetto non è stato accantonato.

Che siano positive o negative, tuttavia, si tratta pur sempre di mere ipotesi prive di una conferma ufficiale. Ad oggi, quindi, risulta davvero omplicato non solo immaginare come stia procedendo lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2, ma anche quando (e se) vedrà la luce sul mercato.