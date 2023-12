Beyond Good & Evil 2: Ubisoft avrebbe affidato la sceneggiatura a un team esterno

Beyond Good & Evil 2 continua ad essere una totale incognita all'interno di Ubisoft. Da diverso tempo non ci sono aggiornamenti concreto sullo status dell'opera, sebbene la compagnia francese abbia più volte smentito che Beyond Good & Evil 2 sia stato cancellato. Emergono però nuovi dettagli sullo sviluppo del gioco.

A quanto pare Ubisoft avrebbe affidato a un team esterno la stesura della sceneggiatura del progetto, sebbene finora non siano mai state fatte comunicazioni ufficiali in merito. A rivelarlo su Twitter/X è stata Sarah Arellano, in precedenza Lead Writer del nuovo Beyond Good & Evil prima di lasciare Ubisoft, rispondendo a un fan che le chiedeva se stava ancora lavorando al gioco. Arellano si è limitata a dire che è stata "rimossa dal progetto quando sono cambiati i director", per poi aggiungere che "hanno affidato la sceneggiatura a una realtà esterna".

Non sono chiari i motivi per cui Ubisoft avrebbe deciso di muoversi in questo modo, così come resta sconosciuta la realtà che si starebbe occupando della scrittura di Beyond Good & Evil 2 al posto dello sviluppatore Ubisoft Montpellier, in ogni caso il progetto rimane ancora avvolto in una fitta coltre di nebbia che si spera possa diradarsi al più presto. Lo scorso luglio Beyond Good & Evil 2 ha perso il creative director Emile Morel, scomparso prematuramente all'età di 40 anni.