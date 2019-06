Beyond Good & Evil 2: Ubisoft ci porta al di là del bene e del male nella nuova Video Anteprima

Il 5 giugno Ubisoft ha tenuto uno streaming pre E3 per svelare Beyond Good & Evil 2, titolo che non sarà purtroppo presente alla fiera di Los Angeles.

Ad appena un paio di giorni dalla kermesse californiana, in molti hanno sperato di vedere qualcosa di concreto, ma è nostro dovere chiarire fin da subito che nella quinta edizione dello Space Monkey Report non abbiamo potuto assistere a molte novità.

Eccezion fatta per qualche spezzone di gameplay (proveniente da una demo già vista, oltretutto), il piatto forte dell'evento in streaming di Ubisoft è stato rappresentato dai numerosi bozzetti preparatori che hanno contribuito a tratteggiare i contorni della storia che avrà per protagonisti i pirati spaziali al seguito di Jade.

Dalla Corporazione Chimera al ruolo interpretato dall'Intelligenza Artificiale Primera, il report del colosso videoludico transalpino ha aperto una finestra sulla dimensione fantascientifica del Sistema 3 per ingolosire tutti coloro che attendono con ansia il ritorno di questa importante proprietà intellettuale.

Con la nostra Video Anteprima realizzata da Gabriele Carollo e Michele Verardi proviamo così a riassumere tutte le novità provenienti dall'ultimo streaming di Beyond Good and Evil 2, nella speranza che il team al seguito di Michel Ancel ci aggiorni presto sulla data di lancio o, quanto meno, sulla finestra di commercializzazione indicativa del nuovo kolossal sci-fi di Ubisoft per PC, PlayStation 4 e Xbox One.