Beyond Good & Evil 2: Ubisoft punta a lanciare una Beta giocabile entro la fine del 2019

Dopo aver mostrato un nuovo spettacolare trailer all'E3 2018 di Los Angeles, Michel Ancel è tornato sul suo sempre attivo profilo Instagram a parlare di Beyond Good & Evil 2, titolo atteso con fervore dai fan del primo capitolo della serie, pubblicato su PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube e PC Windows nel 2003.

Per quanto bene abbia impressionato il filmato mostrato alla fiera losangelina, abbiamo visto ancora molto poco del gameplay effettivo. I giocatori attendono di poter mettere personalmente le mani sul titolo e, stando a quanto dichiarato da Ancel, potranno farlo entro la fine del 2019.

"Puntiamo a lanciare una beta giocabile entro la fine del prossimo anno", sono infatti le parole di Ancel che potete leggere in calce alla notizia.

Ci sarà dunque ancora da attendere parecchio, ma è già confortante sapere che Ubisoft abbia un obiettivo prefissato per il lancio della Beta. Si potrebbe a questo punto pensare che il debutto definitivo del gioco potrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del 2020.

Beyond Good & Evil 2 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo rimane ufficialmente privo di una finestra d'uscita. Per maggiori informazioni e dettagli sull'ambiziosa Space Opera di Ubisoft vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima.