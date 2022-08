Beyond Good & Evil 2, per l'uscita c'è da aspettare ancora anni: parla Tom Henderson

Beyond Good & Evil 2 è uno dei titoli più attesi in assoluto tra quelli in via di sviluppo presso gli studi di Ubisoft, tuttavia il progetto potrebbe necessitare ancora di alcuni anni prima di vedere la luce come sembra testimoniare la recente assunzione di Sarah Avellano come Lead Writer, nuova incaricata della stesura della trama del gioco.

A spegnere ulteriormente le speranze di chi spera che Ubisoft possa sorprenderci annunciando un lancio non troppo distante nel tempo del gioco, ecco le nuove dichiarazioni di Tom Henderson, noto leaker che si è nuovamente sbottonato sul progetto.

L'insider, ritenuto tra i più affidabili in circolazione, dichiara di essere entrato in contatto con due fonti che hanno descritto l'attuale stato di salute di Beyond Good & Evil 2. Stando a quanto appreso, dovremo attendere ancora "anni" prima di mettere le mani sul gioco, ma il punto ancor più preoccupante è che lo sviluppo mancherebbe di una direzione ben precisa. Una fonte in particolare ha inoltre ammesso di "non avere idea di cosa stesse facendo mentre ci giocava".

Stando alle stime personali di Tom Henderson, dovremo attendere almeno un paio di anni prima dell'arrivo di Beyond Good & Evil 2, presentato una seconda volta (dopo il reveal originale del 2008) durante la conferenza E3 del 2017. Il fatto che Ubisoft abbia dato il via a dei playtest interni del gioco lascia vive le speranze di vedere qualcosa di nuovo durante lo showcase che la compagnia terrà a settembre, ma al momento non ci sono altri indizi a favore di questa ipotesi.