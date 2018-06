Beyond Good & Evil 2 verrà mostrato durante la conferenza Ubisoft E3 2018

Con un nuovo messaggio pubblicato su Instagram, Michel Ancel ha confermato che Beyond Good & Evil 2 verrà mostrato durante la conferenza E3 2018 di Ubisoft in programma alle 22:00 di lunedì 11 giugno.

"Un mio caro amico è di ritorno in Beyond Good & Evil 2. Tenetevi pronti per nuove sorprese in arrivo alla conferenza E3 2018 di Ubisoft! Quest'anno resterò a godermi lo spettacolo a casa in compagnia di familiari e amici. Auguro buon divertimento a tutti!" scrive il director Michel Ancel su Instagram, anticipando dunque la presenza di Beyond Good & Evil 2 alla conferenza Ubisoft di lunedì 11 giugno. A fondo pagina trovate il nuovo artwork pubblicato da Ancel, ritraente un personaggio molto familiare ai fan della saga che si prepara a fare il suo ritorno nel sequel.

Se fino allo scorso maggio sapevamo che Beyond Good & Evil 2 sarebbe stato mostrato a porte chiuse solo a una ristretta cerchia di invitati, adesso abbiamo la conferma che il titolo verrà presentato anche al pubblico durante la fiera losangelina, probabilmente con un nuovo trailer a svelare ulteriori dettagli sul gioco.

A questo punto non rimane che attendere la conferenza del publisher francese fissata per le 22:00 di lunedì 11 giugno, occasione in cui verranno ospitate anche le presentazioni di Assassin's Creed Odyssey e The Division 2.