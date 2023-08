Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition avvistata: leak per il gioco Ubisoft

Mentre lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede a ritmo piuttosto compassato, Ubisoft sembra aver deciso di ingannare l'attesa del pubblico con un rilancio del primo capitolo della serie.

L'annuncio ufficiale, tuttavia, è stato anticipato da un avvistamento realizzato dalla community. Sulle pagine dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board) è infatti apparsa una pagina espressamente dedicata a una Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition. Il sito ufficiale dell'ente di classificazione nordamericano conferma che la riedizione del primo Beyond Good & Evil è destinata ad approdare su molteplici piattaforme, tra le quali sono espressamente citate PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Beyond Good & Evil 2: 20th Anniversary Edition viene descritto dall'ESRB come un "action adventure nel quale i giocatori assumono il ruolo di una reporter affiancata da un compagno con fattezze di maiale, impegnata a indagare su di una cospirazione sul pianeta di Hillys". Insomma, a questo punto i dubbi legati a un ritorno del gioco sembrano ormai praticamente fugati.



Al momento non si hanno dettagli su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questa riedizione. In questa fase, possiamo però ipotizzare che Ubisoft possa voler proporre un porting per nuove piattaforme basato su Beyond Good & Evil HD, la riedizione in alta definizione del gioco proposta ai tempi di PlayStation 3 e Xbox 360.