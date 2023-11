Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition compare su Xbox Store per poi sparire subito

Come saprete, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition era stato avvistato ad agosto nel database dell'ESRB, adesso il gioco ha fatto la sua comparsa su Xbox Store, sebbene la pagina sia stata rimossa subito dopo la pubblicazione. Ma ormai è troppo tardi...

Ubisoft potrebbe dunque annunciare molto presto Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, riedizione pubblicata per festeggiare il ventesimo compleanno di Beyond Good & Evil, uscito a novembre 2003 su PC, PS2, Xbox e GameCube.

Questa riedizione dovrebbe uscire su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch, presentando un comparto tecnico migliorato con supporto 4K/60fps, controlli migliorati e nuove funzionalità come autosave e supporto cross-save.

Al momento, Ubisoft non ha confermato nulla riguardo l'esistenza del gioco ma c'è da dire che gli obiettivi di Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition sono trapelati su ExoPhase e dunque non sembrano esserci molti dubbi a riguardo. L'annuncio avverrà l'8 dicembre ai The Game Awards o ne sapremo di più prima dello show di Geoff Keighley? Difficile dirlo, in ogni caso il reveal sembra imminente.

Ricordiamo che nel 2017 Ubisoft ha annunciato il sequel Beyond Good & Evil 2, sparito dai radar ormai da anni dopo una presentazione in pompa magna nel 2018. Lo rivedremo? Probabilmente non a breve.