Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, ci siamo? È stato valutato in Corea del Sud

Ubisoft ha promesso novità per Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition nel 2024. L'anno è iniziato da poco, ma già da ora si ritorna a parlare della fantomatica riedizione del celebre titolo in attesa del suo sequel. Beyond Good & Evil 20th Anniversary è stato valutato dalla Game Rating and Administration Committee in Corea del Sud.

Verso la fine del 2023, lo stesso Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è comparso sull'Xbox Store per poi sparire subito, lasciando intendere che sarebbero potute sopraggiungere delle novità di lì a poco. La recente valutazione effettuata dall'ente sudcoreano potrebbe quindi aver anticipato l'arrivo di nuove informazioni direttamente da Ubisoft? È difficile dare una risposta affermativa per il momento, ma Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition si prepara ad approdare sul mercato.

C'è però un fatto interessante connesso a quanto fatto dalla Game Rating and Administration Committee: vi sono riferimenti soltanto alla versione PC del gioco. Ciò potrebbe essere indicativo di nulla o trattarsi addirittura di un errore, ma si attendono maggiori informazioni da Ubisoft per avere delucidazioni in tal senso. Potrebbe esservi stato un cambio di rotta nelle retrovie, per cui la remastered di Beyond Good & Evil è adesso prevista solo sull'ecosistema PC? O il team è ancora al lavoro sulle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come da programma?