Beyond a Steel Sky annunciato da Revolution Software: è il sequel di Beneath a Steel Sky

Nel corso della giornata odierna, lunedì 25 marzo, Apple ha presentato il suo nuovo servizio dedicato all'intrattenimento videoludico, denominato "Apple Arcade".

Il progetto sembra attualmente essere supportato da un ampio numero di Software House, tra le quali troviamo, ad esempio, Konami, Sega o Platinum Games. Ad oggi, sarebbero in sviluppo addirittura oltre cento Giochi per Apple Arcade. Tra questi figura anche Beyond a Steel Sky: annunciato piuttosto a sorpresa da Software Revolution, il Titolo costituirà il sequel del noto Beneath a Steel Sky. Gioco d'azione caratterizzato da un'ambientazione cyberpunk e distopica, l'esordio di quest'ultimo sul mercato videoludico risale all'ormai lontano 1994. Il progetto è stato presentato grazie alla pubblicazione di un primo Trailer di presentazione, che potete visionare, come di consueto, direttamente in apertura a questa news. Siete felici di questo inatteso annuncio?



Tramite il breve filmato è possibile dare un primo sguardo alla caratterizzazione estetica ed alcune meccaniche del nuovo progetto di Software Revolution. Beyond a Steel Sky manca attualmente di una data di pubblicazione precisa, ma è stato annunciato che il Gioco farà il proprio esordio nel corso del 2019 su Console, PC e dispositivi Apple. In chiusura, ne approfittiamo per segnalarvi che in occasione della presentazione del servizio, la Casa di Cupertino ha presentato una prima lista di Giochi in sviluppo per Apple Arcade.