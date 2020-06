Beyond a Steel Sky: l'avventura sci-fi arriva su Apple Arcade, ecco il video di lancio

Con l'ingresso di Beyond a Steel Sky in Apple Arcade, il catalogo del servizio in abbonamento per sistemi iOS si arricchisce di una nuova avventura sci-fi. Per celebrare l'evento, gli sviluppatori di Revolution Software hanno confezionato un trailer ricco di scene di gioco.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Beyond a Steel Sky è un'avventura thrilling ad ambientazione post-apocalittica realizzato in collaborazione con Dave Gibbons, l'illustratore dei fumetti di Watchmen.

Il sequel di Beneath a Steel Sky esplora i temi del controllo sociale e della privacy mostrandoceli attraverso gli occhi di una civiltà che, disabituata alla libertà e piegata dalle promesse illusorie di un "benessere universale" veicolato dal progresso tecnologico fine a se stesso, si poggia quasi interamente sulle decisioni assunte da un'intelligenza artificiale estremamente evoluta.

Gli utenti devono muoversi in questo futuro distopico e indossare i panni di Robert Foster per indagare sulla scomparsa di un bambino, rapito nel corso di un brutale attacco. Il viaggio da compiere insieme a Robert porta gli appassionati del genere fino a Union City, una delle ultime megalopoli sopravvissute al crollo totale del sistema politico e alla guerra globale che ne è conseguita. Il video di lancio di Beyond a Steel Sky per Apple Arcade riprende questi temi e li amplia per mostrarci il modo in cui il mondo di gioco reagirà dinamicamente alle azioni compiute dal nostro alter-ego.