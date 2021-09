Beyond a Steel Sky: il nuovo trailer conferma l'uscita su PlayStation, Xbox e Switch

Uscito originariamente su PC e Apple Arcade nel corso del 2020, Beyond a Steel Sky si prepara a compiere il suo debutto anche su console oltre un anno dopo. Il seguito del classico dei punta e clicca Beneath a Steel Sky arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 30 novembre 2021, sia in edizione digitale che fisica.

A confermarlo è lo sviluppatore Revolution Software attraverso un nuovo trailer che conferma l'arrivo delle nuove versioni del gioco. Realizzato con la collaborazione di Charles Cecil e Dave Gibbons, entrambi designer del capitolo originale uscito su PC e Amiga nel 1994, Beyond a Steel Sky è ambientato nella città distopica di Union City e vede come protagonista il mercenario Robert Foster, che fa il suo ritorno nella metropoli per mettersi alla ricerca di un bambino rapito. Le edizioni console, che verranno distribuite da Microids, non sembrano presentare particolari differenze o aggiunte rispetto alle versioni già in commercio.

Le versioni per PC e Apple Arcade ottennero complimenti per la storia e la caratterizzazione dei personaggi e del mondo di gioco, ricevendo però critiche per le limitazioni riscontrate in ambito ludico. Se volete un ulteriore assaggio del titolo, potete visionare anche il trailer di lancio di Beyond a Steel Sky su Apple Arcade.