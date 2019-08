Beyond a Steel Sky: ecco il trailer ufficiale e il gameplay

Gli sviluppatori di Revolution Software hanno appena diffuso il trailer ufficiale, ed un primo sguardo al gameplay di Beyond a Steel Sky, sequel dell'avventura distopica uscita nel 1994 su PC e Amiga, Beneath a Steel Sky.

Si tratta di un secondo capitolo attesissimo di un gioco che è stato molto apprezzato sia in passato, sia in tempi più recenti grazie alla remastered uscita su dispositivi mobile. Stando alla descrizione ufficiale del gioco, sarà una storia avvincente di lealtà e redenzione ambientata in un mondo controllato dalle intelligenze artificiali.

La storia è infarcita di humor intelligente, e la direzione artistica è affidata al disegnatore Dave Gibbons. Charles Cecil, fondatore e CEO di Revolution Software ha detto: "Anche dopo così tanti anni, i fan del gioco originale sono ancora incredibilmente leali e appassionati, e hanno continuato a chiederci un sequel. Gli adventure games sono ancora giocati da un vasto pubblico, a cui piace godersi anche gli intermezzi di storia ed enigmi. Abbiamo cercato di scrivere una storia intelligente e divertente, che è anche intuitiva da giocare pur non conoscendo il gioco originale o il suo universo".

Il progetto è stato nei pensieri di Cecil e Gibbons per anni prima che fosse realizzato, e i due credono che saranno proprio le caratteristiche dei tempi moderni in cui viviamo a rendere giustizia al nuovo titolo. "Charles e io abbiamo parlato molte volte nel corso degli anni di un ritorno all'universo di Beneath a Steel Sky. Con le fake news, il controllo dei social, e quant'altro, abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per il ritorno di Robert Foster".

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla visione del trailer, in esclusiva per IGN USA. Che ne pensate?